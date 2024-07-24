Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, почему Киев вдруг заговорил о готовности к переговорам. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Незалежная готова к переговорам, но не к договоренностям, поскольку Киев много раз давал, но не выполнял обещания. Кроме того, подобные заявления вполне могут быть связаны с провалом на фронте и необходимостью остановить наступление российской армии. Таким образом, власти киевского режима считают, что расстроить ничем не удается, тогда мы этим дуракам пообещаем мир, потом они остановятся, мы отдохнем, подтащим оружие и покажем им козью морду.

Эксперт добавил, что переговоры на самом деле могут состояться, однако это произойдет только после того, как станет понятно, к каким договоренностям готовы все стороны.

По его мнению, указ о невозможности переговоров с Путиным является украинским способом затягивания переговоров до бесконечности, что и является их задачей.