По словам политолога Дмитрия Журавлева, очередной санкционный пакет, который западные страны планируют принять в отношении России к началу второй годовщины спецоперации не отразится никоим образом глобально на российской экономике и ее гражданах. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что все основное ими уже было сделано давно.

По мнению эксперта, очередной пакет может всего лишь усложнить процесс прохождения граждан РФ через границы стран Шенгена, одним словом, это будут мелкие пакости.

Он уточнил, что единственное, что могут из крупного они сделать, - это запрет вывоза титана. Тем не менее данная мера будет иметь тяжелые последствия больше для Брюсселя и Вашингтона, а не для Москвы.