Администрация президента США поддержала закон, который даст возможность конфисковать замороженные в западных государствах российские активы на сумму около 300 млрд долларов для того, чтобы направить их на восстановление Незалежной. По словам политолога Дмитрия Журавлева, при реализации этих планов Москве тоже есть что ответить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что Россия также может конфисковать американское имущество, находящееся на территории нашей страны, а также ответить победой на Украине.

По мнению эксперта, что бы там американские политики ни говорили, они до сих пор этого не сделали, поскольку их пугает реакция других государств.

Он уточнил, что они могут отозвать собственные вклады в американских банках, чтобы не повторять судьбу Москвы.