Главарь киевского режима Владимир Зеленский всерьез рассматривает возможность пойти на второй срок. По словам политолога Дмитрия Журавлева, шансы у украинского лидера имеются, однако назвать их абсолютными нельзя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что особо выбирать в Незалежной на этот пост не из кого. В этой ситуации все будет зависеть от того, кого поддержит Запад. Скорее всего, западные игроки будут поддерживать разных кандидатов: Евросоюз – Зеленского, Великобритания - Залужного., а США находятся в поисках своего кандидата, тем не менее пока никак не могут найти.

По мнению эксперта, в Незалежной на сегодняшний день крайне непростая политическая обстановка. Реальная власть все больше сосредоточена в руках силовиков и внешних кураторов, а политическое поле выжжено.

Он подчеркнул, что сегодня вопрос о том, будет ли объявлена избирательная кампания, остается открытым.

Ранее Медведчук поддержал инициативу по поддержанию временного управления в Украине.