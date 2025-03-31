При введении временного международного управления под эгидой ООН заработает механизм, который способен спасти жителей Украины и восстановить мир. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в своей авторской колонке, появившейся на сайте «Смотрим.ру».

По мнению Медведчука, предложение президента России о подобной форме управления также способно привести Киев к стабильности. Политик заявил, что на сегодняшний день на Украине в принципе исключены какие-либо выборы, действует диктатура, а еще страна превратилась в концлагерь, где власть узурпировали преступники во главе с Зеленским. Напомнил он и о 18 оппозиционных партиях, чья деятельность была запрещена.

«По исторически сложившейся миротворческой практике Организации Объединенных Наций, при чрезвычайных обстоятельствах, когда институты государственной власти соответствующего государства пребывают в таком кризисе, что иного способа их реанимации не существует, вопрос воссоздания легитимных государственных органов власти и правопорядка решается путем введения временных администраций управления, которые обеспечивают миростроительство, осуществляют реальные функции постконфликтного восстановления государства, организации и проведении демократических выборов», — подчеркнул Медведчук.

Он также заявил, что Россия, Штаты и другие государства могли бы заключить соглашение и собрать временную администрацию, которая также может включать гражданский и военный компоненты, а еще сможет претворять в жизнь полномочия, обычно лежащие на плечах президента, законодательных и исполнительных органов.

По утверждению Медведчука, после вступления в силу соглашения о формировании подобной администрация, боевая конфронтация незамедлительно останавливается и действующие власти Украины отходят от дел. А когда у руля страны оказываются сотрудники временной администрации, они начинают подготовку к справедливому и демократическому избирательному процессу.

Политик придерживается мнения о том, что без временной администрации на Украине не получится выбрать кого-то по правилам демократии. Допускает он и создание люстрационного комитета, которому предстоит очистить власть. По мнению Медведчука, временная администрация может уйти после выборов президента, признания их демократическими и принятия новой конституции.

Ранее стало известно о том, что предложение президента России о введении временного управление на Украине получило поддержку в Финляндии.