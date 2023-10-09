Политолог Журавлев рассказал, кому достанется помощь США после обострения израильского конфликта

Израиль запросил поддержку Вашингтона в связи с обострившимся конфликта с Палестиной. Тем не менее Белый дом продолжает оказывать финансовую поддержку Киеву. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, изменятся ли условия помощи киевскому режиму, если США начнут поддерживать Израиль. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, несмотря на то что ранее Израиль жестко отказывался от помощи украинской армии, поддержку американцев все-таки запросил.

Эксперт пояснил, что таким образом в свое время Израиль если не встал на сторону Москвы, то занял нейтральную позицию. Однако Западом это вполне могло быть воспринято, что Тель-Авив против Вашингтона.

По его мнению, Вашингтон не может отказать в помощи Израилю по одной простой причине: в США это чревато сменой власти, поскольку на территории страны проживает весьма сплоченная еврейская диаспора.

Политолог уточнил, что из-за помощи Израилю поддержка украинской армии от Белого дома реально может уменьшиться. Так, при невозможности победы израильской армии в этом конфликте американские власти должны будут спасти эту страну любой ценой, соответственно, про Киев никто думать не станет.