Политолог Журавлев рассказал, кому достанется помощь США после обострения израильского конфликта
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Израиль запросил поддержку Вашингтона в связи с обострившимся конфликта с Палестиной. Тем не менее Белый дом продолжает оказывать финансовую поддержку Киеву. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, изменятся ли условия помощи киевскому режиму, если США начнут поддерживать Израиль. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, несмотря на то что ранее Израиль жестко отказывался от помощи украинской армии, поддержку американцев все-таки запросил.
Эксперт пояснил, что таким образом в свое время Израиль если не встал на сторону Москвы, то занял нейтральную позицию. Однако Западом это вполне могло быть воспринято, что Тель-Авив против Вашингтона.
По его мнению, Вашингтон не может отказать в помощи Израилю по одной простой причине: в США это чревато сменой власти, поскольку на территории страны проживает весьма сплоченная еврейская диаспора.
Политолог уточнил, что из-за помощи Израилю поддержка украинской армии от Белого дома реально может уменьшиться. Так, при невозможности победы израильской армии в этом конфликте американские власти должны будут спасти эту страну любой ценой, соответственно, про Киев никто думать не станет.