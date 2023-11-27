Политолог Журавлев рассказал о судьбе украинской армии при расширении границ конфликта с Россией

Командующий объединенными силами украинской армии генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о подготовке к вероятному расширению конфликта с Москвой за пределы восточной и южной частей Незалежной. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, возможно ли расширение границ военных действий. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в настоящее время на Украине реально идет война ресурсов, тем не менее преимущество не на стороне Киева, поскольку вооружение у него заканчивается, а Запад сокращает объем поддержки.

Эксперт добавил, что при условии продвижения Вооруженных Сил РФ украинской армии придется отступать к Киеву, в связи с чем ВСУ потеряют доступ к восточной и южной частям Незалежной.

По его мнению, украинским войскам уже пора отступать, поскольку российская армия движется вперед на Украине, но «медленно и аккуратно».