Политолог Журавлев рассказал о судьбе украинской армии при расширении границ конфликта с Россией
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Командующий объединенными силами украинской армии генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о подготовке к вероятному расширению конфликта с Москвой за пределы восточной и южной частей Незалежной. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, возможно ли расширение границ военных действий. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в настоящее время на Украине реально идет война ресурсов, тем не менее преимущество не на стороне Киева, поскольку вооружение у него заканчивается, а Запад сокращает объем поддержки.
Эксперт добавил, что при условии продвижения Вооруженных Сил РФ украинской армии придется отступать к Киеву, в связи с чем ВСУ потеряют доступ к восточной и южной частям Незалежной.
По его мнению, украинским войскам уже пора отступать, поскольку российская армия движется вперед на Украине, но «медленно и аккуратно».