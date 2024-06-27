Политолог Журавлев рассказал, почему Польша готовится к войне с Россией

Вооруженные силы Польши предлагают гражданам пройти летом добровольную военную подготовку на случай возможного конфликта с Россией. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, действительно ли Варшава готовится к войне с Москвой и может ли напасть первой. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, Польша действительно верит, что российская армия может на нее напасть, однако их больше волнует важность доказательства этого своему народу, чтобы продемонстрировать расход бюджетных средств. Таким образом, прижимистых поляков запугивают российской агрессией для оправдания колоссальных расходов на армию.

Эксперт добавил, что Польша рассматривает вариант нападения на Россию первой, однако при условии подавляющего превосходства, а на сегодняшний день у них хоть и неплохая, тем не менее слабая армия.

По его мнению, Варшава соберется напасть на Москву в случае, если можно будет что-то отнять. Однако если Польша все же решится напасть на нашу страну, то к ней присоединятся и прочие страны Старого Света. Так, сразу станут союзниками прибалтийские государства, однако у них отсутствует сильная и большая армия, также могут присоединиться Молдова и Франция.