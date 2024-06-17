Политолог Журавлев считает, что швейцарский саммит показал потерю G7 лидирующих позиций

По его словам, ключевой результат саммита в Швейцарии состоит в том, что он не имеет итога и иметь не может, потому что результат может быть достигнут только с нашим участием. Поэтому страны Большой семерки и те, кто за ними стоит, делают вид, что ничего не произошло, а для Глобального Юга это лишнее доказательство того, что Большая семерка теряет свои лидирующие позиции.

Он отметил, что конференция показала не только усталость Запада от украинского конфликта, а также и его неспособность навязать миру собственный сценарий выхода из кризиса.

Напомним, что саммит по Украине состоялся в Швейцарии в минувшие выходные. Участие в ней подтвердили свыше 90 государств и восемь международных объединений.