Политолог Журавлев считает, что швейцарский саммит показал потерю G7 лидирующих позиций
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Коммюнике саммита по Украине, завершившейся в Швейцарии, отказались подписать 15 государств. Политолог Дмитрий Журавлев дал оценку итогам конференции. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, ключевой результат саммита в Швейцарии состоит в том, что он не имеет итога и иметь не может, потому что результат может быть достигнут только с нашим участием. Поэтому страны Большой семерки и те, кто за ними стоит, делают вид, что ничего не произошло, а для Глобального Юга это лишнее доказательство того, что Большая семерка теряет свои лидирующие позиции.
Он отметил, что конференция показала не только усталость Запада от украинского конфликта, а также и его неспособность навязать миру собственный сценарий выхода из кризиса.
Напомним, что саммит по Украине состоялся в Швейцарии в минувшие выходные. Участие в ней подтвердили свыше 90 государств и восемь международных объединений.