Лидер демократов в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис озвучил условие для ввода американских войск на территорию Незалежной, то есть это случится после поражения ВСУ. По словам политолога Дмитрия Журавлева, в Штатах не могут не понимать, к чему может в итоге привести их прямая вовлеченность в украинский конфликт. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в первую очередь это путь к ядерной войне, то есть к концу человечества. Скорее всего, на этом и строился расчет господина конгрессмена, то есть это своего рода запугивание коллег для того, чтобы они выделяли больше средств Киеву.

По мнению эксперта, нельзя исключать и тот вариант, что в Вашингтоне надеются, что к их войскам на территории Незалежной просто никто приближаться не станет. То есть это какие-то ритуальные войска, которых можно расставить, чтобы российская армия не двинулась на Киев или Львов.