Венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что слова западных политиков свидетельствуют о том, что Европа готовится к войне с Россией, а разговоры о «российской угрозе» являются маневром для подготовки к вступлению в войну. По словам политолога Дмитрия Журавлева, политики в Брюсселе при принятии решения о вступлении в конфликт с Москвой не будут учитывать мнение простых европейцев. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что европейские политики давно уже оторвались от своих избирателей и искренне верят, что они лучше жителей стран знают, как надо. Посредством политических манипуляций они надеются остаться у власти, даже если примут непопулярные решения. Их позиция во многом определяется политическими штампами: Россия – империя зла.

По мнению эксперта, в действительности жители европейских стран не желают войны с Россией, поскольку это вбито в подсознание с 1940-х годов, что русские, может, и плохие, но воевать с ними точно не надо. Поэтому в случае победы власти может начаться ядерная война, которая чревата гибелью человечества.

Он добавил, что национальные лидеры все в большей степени не согласны с общей европейской политикой, и у них имеется возможность отстоять свое мнение, а соответственно, и одержать победу.