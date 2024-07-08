Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена объявила о запуске «уроков счастья» для школьников. Инициатива уже вызвала гневные комментарии в соцсетях, пользователи раскритиковали ее за «недоидеи». По словам политолога Дмитрия Журавлева, Зеленская полностью оторвана от реальной жизни, которой живут простые граждане в Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Зеленские являются миллиардерами, поэтому у них на самом деле все хорошо, только именно счастья не хватает.

По мнению эксперта, они искренне верят в то, что они законно и по праву заработали свое богатство, а теперь научат это делать других.