Политолог Журавлев заявил, что Пентагон в очередной раз хочет преподать урок Москве

По его словам, у США считать себя государством-учителем стало уж своего рода традицией, они всем готовы преподать урок, от всех требуют исполнения их советов и рекомендаций.

Эксперт добавил, что никаких мирных договоров с нашей страной на тех границах, которые имеются сейчас, не требуется. В отношении Крыма после слов о том, что следует отобрать полуостров у России, чтобы «навсегда запомнила, что границы здесь определяет не она», это очередная попытка сказать, что они на смягчение позиций не идут.

По его мнению, тут стоит учитывать, что это позиция конкретно Пентагона, а не Белого дома. У первого точка зрения – за войну, за реализацию плана Зеленского.