Политолог Зудин дал оценку попытке Зеленского уволить Залужного

Украинский лидер предложил главнокомандующему армией Валерию Залужному покинуть пост, тем не менее тот не намерен подавать рапорт об отставке. По словам политолога Алексея Зудина, противоречия в органах власти Незалежной есть уже давно. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что главком ВСУ стал уже восприниматься как смена Зеленскому на посту президента страны, к тому же им недовольны и западные страны.

По мнению эксперта, при этом без одобрения западных кураторов Зеленский не сможет отправить в отставку Залужного.

Он отметил, что отстранить главкома армией может получиться только в результате превентивного переворота или провокации.