Политолог Зудин дал оценку желанию США взять контроль над авиарейсами из Грузии в Россию

По словам главы офиса по координации санкций Госдепа США Джима О'Брайена, Вашингтон желает получить контроль над авиарейсами между Москвой и Тбилиси, так как на борту могут находиться санкционные товары. Политолог Алексей Зудин дал комментарий относительно данного заявления. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его мнению, у США в последнее время много беспокойства относительно Грузии, поскольку Тбилиси отказался от помощи киевскому режиму и не ввел антироссийские санкции.

Эксперт также отметил, что напряжение у Вашингтона вызывает и налаживание российско-грузинских экономических связей, о чем свидетельствуют протесты оппозиции.