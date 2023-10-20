Политолог Зудин оценил испытания на ядерном полигоне в США

В день принятия Госдумой закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде. Политолог Алексей Зудин дал оценку этой ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это может быть сигналом того, что Вашингтон стремится в этом вопросе всегда быть впереди Москвы на один шаг.

Эксперт добавил, что в то же время это и угроза, то есть любимая игра Штатов - рассылка сигналов иным участникам международных отношений.