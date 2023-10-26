Политолог Зудин оценил перспективы диалога Москвы и НАТО

По словам заместителя постпреда России при отделении ООН в Женева Андрея Белоусова, пока военный блок не откажется от политики «сдерживания» нашей страны, попытки возобновить какой-то диалог будут провальными. По словам политолога Алексея Зудина, западные страны давно перестали учитывать интересы Москвы в сфере безопасности. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что единственным путем заставить Запад учитывать интересы нашей страны в безопасности является достижение целей спецоперации, после чего у него не останется выбора, кроме как пойти на переговоры.

По мнению эксперта, для этого Североатлантическому альянсу необходимо убрать войска от российских границ, вывести свои армии из бывших советских республик, прекратить попытки подрыва нашей страны изнутри.

Он уточнил, что, глядя на сегодняшнюю ситуацию, становится понятно, что все возможные шаги альянса представляются нереалистичными.