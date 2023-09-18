Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Незалежной не удается привлечь к поддержке предложенной их президентом «формулы мира» нейтральные страны и международные организации. По словам политолога Алексея Зудина, инициативы киевского режима не имеют никакого отношения к поискам решения кризиса. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что на Украине действует закон, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой, поэтому все беседы о мире и переговорах не имеют никакого смысла.

По мнению эксперта, государства, занимающие нейтральную позицию, в реальности показывают нежелание вовлекаться на стороне Вашингтона и Киева в эти события. Поскольку не видят в этом смысла.