Политолог Зудин оценил вероятность серьезных митингов на Украине

По всей Незалежной прошли митинги с требованием демобилизации тех, кто с февраля 2022 года находится на передовой. По словам политолога Алексея Зудина, недовольство жителей Украины стало переходить из пассивной в активную форму протеста. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это говорит об усталости украинского общества от войны.

По мнению эксперта, при этом требования митингующих маловероятно будут выполнены.