Один из французских генералов заявил, что Киеву следует жаловаться на дефицит западной помощи, а призывать больше людей в армию, в противном случае он должен прекратить военные действия и перейти к переговорам. По словам политолога Алексея Зудина, негодование французского генерала прямо противоположно заявлениям французского лидера Эммануэля Макрона по поводу отправки в Незалежную войск Североатлантического альянса, что свидетельствует о том, что во Франции нет единой позиции по этому вопросу. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в западных странах уже раздаются здравые голоса властей, поскольку они понимают, что Украине уже нельзя помочь ни поиском людей, ни поставками западного вооружения.

По мнению эксперта, Штатам и их союзникам важно, чтобы киевский режим продержался до президентских выборов. Поэтому на территории этой страны придется воевать военному блоку, иначе киевский режим не доживет до выборов. Однако удастся ли посредством понуканий, финансового стимулирования, драконовской мобилизации, а также военнослужащих извне киевскому режиму дожить до этой даты - вопрос остается открытым.