Французский лидер Эммануэль Макрон снова заявил о возможной отправке войск в Незалежную, отметив, что Париж готов взять на себя инициативу в эскалации военных действий в украинском конфликте. По словам политолога Алексея Зудина, ужесточение политической риторики президента Франции связано с давлением Вашингтона на Брюссель из-за плохой поддержки киевского режима. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что подобными словами Макрон надеется «отделаться» не только деньгами.

По мнению эксперта, в странах Старого Света появляется все больше тревожных публичных заявлений, что украинская армия слабеет и без поддержки Запада не выдержит.

Он подчеркнул, что победа российской армии в Незалежной трактуется как поражение коллективного Запада. Именно поэтому все чаще говорит Макрон о том, что необходима помощь в отправке войск.