Политолог Зудин заявил, что отказ западных государств осудить атаку Израиля привел к эскалации
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на заседании Совбеза, посвященном атаке Ирана на Израиль. Ранее Вашингтон и Лондон отказались от обсуждения предложенного Россией проекта заявления СБ ООН в связи с атакой Израиля на иранское генконсульство в Сирии. По словам политолога Алексея Зудина, отказ западных представителей в Совбезе ООН осудить удар израильской армии по иранскому дипломатическому объекту в Дамаске привел к увеличению эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Небензя обратил внимание на практику двойных стандартов, используемой западными представителями уже весьма давно. При этом дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, в какой степени Израиль проявит сдержанность.
По мнению эксперта, сегодня сдержанность проявил Иран. Таким образом, у них была необходимость в нанесении удара, и они это сделали, а последующее поведение свидетельствует о том, что Иран не желает эскалации.
Он добавил, что при этом распоряжение этими ударами со стороны западных стран остается открытым вопросом. Вероятнее всего, Вашингтон выступает против дальнейшей эскалации. Но Тель-Авив желает извлечь политические дивиденды, и насколько далеко это зайдет – также остается открытым вопросом.