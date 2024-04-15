Политолог Зудин заявил, что отказ западных государств осудить атаку Израиля привел к эскалации

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на заседании Совбеза, посвященном атаке Ирана на Израиль. Ранее Вашингтон и Лондон отказались от обсуждения предложенного Россией проекта заявления СБ ООН в связи с атакой Израиля на иранское генконсульство в Сирии. По словам политолога Алексея Зудина, отказ западных представителей в Совбезе ООН осудить удар израильской армии по иранскому дипломатическому объекту в Дамаске привел к увеличению эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Небензя обратил внимание на практику двойных стандартов, используемой западными представителями уже весьма давно. При этом дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, в какой степени Израиль проявит сдержанность.

По мнению эксперта, сегодня сдержанность проявил Иран. Таким образом, у них была необходимость в нанесении удара, и они это сделали, а последующее поведение свидетельствует о том, что Иран не желает эскалации.

Он добавил, что при этом распоряжение этими ударами со стороны западных стран остается открытым вопросом. Вероятнее всего, Вашингтон выступает против дальнейшей эскалации. Но Тель-Авив желает извлечь политические дивиденды, и насколько далеко это зайдет – также остается открытым вопросом.