В Подмосковье первый избиратель воспользовался сервисом «Волонтер на избирательном участке»

Первый избиратель в Подмосковье воспользовался сервисом «Волонтер на избирательном участке». Об этом сообщает Официальный канал Избирательной комиссии Московской области.

Сотрудничество волонтеров «Добро.рф» и Мособлизбиркома позволило помочь слабовидящей Фаине Кадашевой из Подольска. Сервис запущен в пилотном режиме на госуслугах, дистанционно запросить помощь волонтера могут люди с инвалидностью или травмами, пожилые люди, нуждающиеся в поддержке, родители с маленькими. В рамках проекта добровольцы, прошедшие специальную подготовку, встречают избирателя на участке, помогают сориентироваться и присматривают за детьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.