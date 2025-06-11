Политолог Киреев спрогнозировал будущее протестов в США

Мировые агентства день и ночь транслируют кадры беспорядков, которые охватили американские города. И если первоначально протесты вспыхнули в штате Калифорния, то теперь они перекинулись и на другие регионы США. Политолог Владимир Киреев рассказал, сможет ли Дональд Трамп локализовать протесты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в американском обществе имеются глубокие противоречия, которые связаны с расслоением по уровню жизни, а также по моделям бытовой и политической культуры. Кроме того, есть большое число «старых» американцев, которые до сих пор не интегрированы в общество, - это индейцы, китайцы, японцы, афроамериканцы. Они живут на территории страны с начала ХХ века, однако частью американского общества не являются.

Эксперт подчеркнул, что указанные факторы являются базой для политического противостояния двух больших лагерей, один из которых формируется вокруг Трампа, а другой – вокруг старого истеблишмента. И противоречия между данными группами довольно глубокие, и простым способом их не снять. Помимо этого, все это происходит на фоне серьезнейших экономических проблем, с которыми столкнулись Штаты.

По его мнению, дальше оппоненты Трампа будут идти на его импичмент, и для этого им необходима массовая поддержка, которую они планируют сформировать как раз через массовые беспорядки. В свою очередь американский лидер понимает всю эту механику процесса, в связи с чем сам стремится оседлать волну протестов, объявить чрезвычайную ситуацию. Он станет действовать экстраординарными методами и постарается подвергнуть репрессиям своих оппонентов, попытается выдавить их из политической системы. В итоге противостоящие силы идут на обострение и комфортно себя ощущают в условиях конфликта. Таким образом, протесты в Штатах станут нарастать, а внутриполитический кризис усилится.

Ранее сообщалось, что в США готовятся массовые протесты против Трампа.