Полиция Молдовы рассказала о состоянии стрелявшего в аэропорту Кишинева мужчине

Генеральный инспектор полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну отчитался о состоянии стрелявшего в аэропорту Кишинева мужчины. Он выступил на брифинге, который был посвящен инциденту, в субботу, 1 июля.

По словам Чернэуцяну, «стрелок» получил тяжелое ранение. Он убил в перестрелке пограничника и сотрудника службы безопасности. Сам мужчина оказался гражданином Таджикистина. Слова Чернэуцяну приводят РИА Новости.

«Агрессор отказался от переговоров с силовиками. Во время штурма бригады спецназначения Fulger («Молния») он получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в больнице, без сознания», – сказал Чернэуцяну.

Инспектор также добавил, что палата, в которой лежит «стрелок», усиленно охраняется сотрудниками правоохранительных органов.

Инцидент произошел вечером 30 июня. Мужчина открыл огонь в аэропорту Кишинева. Сначала он выстрелил в потолок, затем забаррикадировался в одном из помещений здания.

Пассажиров пришлось эвакуировать, а Молдавия временно приостановила перелеты. По информации Министерства внутренних дел республики, мужчина открыл огонь из-за того, что его пускали в страну.

Прокуратора Таджикистана 1 июля сообщила, что стрелявшим оказался гражданин страны – 43-летний Рустам Ашуров.