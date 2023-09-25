Полиция предупредила экс-президента Замбии о недопустимости публичных пробежек
Фото: [Эдгар Лунгу и Владимир Путин в 2018 году/Викимедиа]
Полиция предупредила бывшего президента Замбии Эдгара Лунгу о недопустимости его публичных пробежек, назвав их «политическим активизмом», сообщает ВВС.
В заявлении полиции такие действия приравниваются к несанкционированным демонстрациям.
Адвокат экс-президента Макебу Зулу подчеркнул, что Лунгу занимается бегом с незапамятных времен, так что нынешние его пробежки лишены любой политической мотивации. Зулу пригрозил судебным иском, если Лунгу запретят бегать.
Скандал произошел на фоне слухов о том, что 66-летний политик вновь может баллотироваться на пост президента в 2026 году. Лунгу возглавлял Замбию в 2015-2021 гг.