Полиция Швеции разрешила акцию протеста с сожжением Корана в первый день праздника Курбан-байрам

Шведская полиция разрешила проводить акцию протеста с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам, сообщило агентство « Франс-Пресс » со ссылкой на решение местных правоохранительных органов.

В июне 2023 года Административный суд второй инстанции в Швеции запретил полиции мешать акциям с сожжением Корана и признал запреты на это действие безосновательными. Перед этим в феврале произошло два прецедента – шведская полиция не разрешала проведение протезных акций с сожжением Корана возле посольств Турции и Ирака.

Тогда это решение полицейских подверглось критике со стороны шведских юристов, так как закон не предусматривает запрет со стороны полиции на проведение подобных акций.

В январе 2022 года провокаторы публично сожгли Коран в Стокгольме перед турецким посольством. На эту акцию протеста отреагировала Турция, которая призвала шведские власти немедленного отреагировать на этот инцидент. В Министерстве иностранных дел Швеции «спокойно» прокомментировали акцию, заявив, что граждане могут «свободно» выражать свое мнение.

На фоне этого и сотрудничества Швеции с курдами, Турция высказалась против интеграции страны с НАТО. В мае Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, однако в апреле членом блока стала только Финляндия.