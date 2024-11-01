Политтехнолог Дубравский назвал невыгодный для Москвы исход президентских выборов в США

В США сейчас сложилась патовая ситуация для России в контексте предстоящих президентских выборов. На это в беседе с «Лентой.ру» указал политический аналитик Павел Дубравский. По его словам, в любом случае там придет к власти президент, чье пребывание в Белом доме будет невыгодно для Москвы.

Как отметил политтехнолог, поскольку Вашингтон максимально тесно вовлечен в украинский конфликт, России невыгодны ни выигрыш республиканца Дональда Трампа, ни победа действующего вице-президента США Камалы Харрис.

«В случае победы Харрис, то политика США останется весьма предсказуемой, но антироссийской.Если же выборы выиграет Трамп, новоиспеченный президент сразу же может отказаться от нормализации отношений с Москвой и урегулирования конфликта на Украине», — дал прогноз собеседник издания.

Таким образом, как резюмировал Дубравский, никакой определенной положительной почвы для улучшения отношений Вашингтона и Москвы в настоящее время даже гипотетически не прослеживается.

Согласно данным замера общественного мнения, что провело издание, отрыв между Трампом и его соперницей, демократкой и действующим вице-президентом Камалой Харрис, — 47% против 45%.

Ранее американский телеканал NBC News, ссылаясь на близкое окружение Дональда Трампа, предположил, что миллиардер может досрочно объявить себя победителем на президентских выборах США.