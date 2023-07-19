Политтехнолог Выдрин сообщил, что атаки на Крым являются наиболее простым методом суицида для киевского режима
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По словам политтехнолога Дмитрия Выдрина, проявление агрессии по отношению к Крымскому полуострову является наиболее быстрым методом самоубийства для всей политической элиты Незалежной. Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что есть три уровня пересечения красных линий, когда киевский режим нарывается на неприятности: позиционирование себя в качестве «Антироссии», гонение на православие и физиологический уровень.
По нению эксперта, настоящий политик воспринимает государство как единое целое, а в случае с украинской властью – полностью наоборот: киевский режим считает, что страна может погибнуть, а они выживут и возьмут себе с этого бонусы.