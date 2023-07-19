По словам политтехнолога Дмитрия Выдрина, проявление агрессии по отношению к Крымскому полуострову является наиболее быстрым методом самоубийства для всей политической элиты Незалежной. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он отметил, что есть три уровня пересечения красных линий, когда киевский режим нарывается на неприятности: позиционирование себя в качестве «Антироссии», гонение на православие и физиологический уровень.

По нению эксперта, настоящий политик воспринимает государство как единое целое, а в случае с украинской властью – полностью наоборот: киевский режим считает, что страна может погибнуть, а они выживут и возьмут себе с этого бонусы.