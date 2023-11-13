Полянский: ближневосточный конфликт показал двойные стандарты в политике со стороны Запада

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций осудил то, что ряд стран не хотят затрагивать происходящее сейчас на Ближнем Востоке. Их представители выпячивают одни факты и совершенно не замечают другие.

«Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля», - указал Дмитрий Полянский.

Его слова привели РИА Новости. Дипломат отметил, что на Западе осуждают незаконные методы ХАМАС, но при этом в упор не замечают точно такие же незаконные действия Израиля.