Вопреки ожиданиям западных политиков, контрнаступление украинских ВС «мягко говоря, не продвигается». Осознание этого факта уже нарастает в их кругах. Об этом заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью с агентством РИА Новости .

Дипломат отметил, что на это контрнаступление было возложено слишком много ожиданий со стороны Запада. Тем не менее ситуация кардинально отличается от того, что ожидалось, подчеркнул Полянский.

Тот факт, что оно не оправдало западных надежд, Полянский назвал неслучайным. По мнению дипломата, украинское контрнаступление провалилось именно благодаря большой работе со стороны российских солдат. Дипломат предположил, что неудача контрнаступления больше всего удивила западные СМИ и обозревателей, которые были убеждены в том, что украинского президента Владимира Зеленского ждет победа. В свою очередь, российская сторона изначально понимала, что для этого нет оснований, заявил он.

Полянский подчеркнул, что все большее количество людей на Западе приходят к тому же умозаключению, что и Россия.