Полянский сообщил, что дипломаты некоторых стран непублично возмутились атакой Киева на Крымский мост

Заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что дипломаты ряда стран возмутились атакой киевского режима на Крымский мост. Но, по его словам, они высказались непублично – в кулуарах ООН.

Об этом Полянский рассказал в эфире телеканала Соловьев-Live. Его слова приводят РИА Новости.

«В кулуарах коллеги, особенно из незаангажированных стран высказывают, как минимум удивление, а некоторые и возмущение этой ситуацией. Потому что все прекрасно понимают, что это удар по мирной инфраструктуре. Они знают, что погибли невинные люди, которые находились в сотнях километров от зоны боевых действий», – сказал Полянский.

В ночь на понедельник, 17 июля, киевский режим атаковал Крымский мост. По версии следствия, были применены надводные беспилотные аппараты. В результате взрыва было повреждено автомобильное полотно. Семья из Белгородской области, которая двигалась по мосту во время подрыва, погибла. Несовершеннолетняя дочь мужчины и женщины получила травмы и была доставлена в больницу.

Национальный антитеррористический комитат (НАК) признал случившееся терактом и обвинил в его организации спецслужбы Украины. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Официально киевский режим не брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту.