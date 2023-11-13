Канада в данный момент находится под влиянием неонацистской идеологии. Соответствующее заявление сделал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский во время беседы с изданием РИА Новости .

Полянский заявил, что канадское правительство стало заложником данной идеологии. Дипломат напомнил об инциденте, когда в местном парламенте прошло чествование эсэсовца Ярослава Хунки, и подчеркнул, что данный инцидент не стал неожиданностью для российского правительство.

Полянский объяснил, что в Канаду уехало большое количество нацистских коллаборационистов, чьи дети и внуки все еще проживают в стране на данный момент. Канадские власти действуют исходя из желаний именно этих поколений, убежден дипломат.