Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский обвинил заместителя генерального секретаря организации Розмари ДиКапло в тиражировании фейковой информации о пытках в РФ. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Накануне прошло заседание Совбеза организации по Украине, которое было запрошено Киевом и имело цель дискредитировать российские выборы президента. ДиКарло в ходе выступления заявила о пытках гражданских в РФ. По ее словам, они «широко распространены и систематичны».

Комментируя данное заявление, Полянский заявил, что говоря о пытках в РФ, ДиКарло забыла рассказать о трагичной смерти американского журналиста Гонсало Лиры от пыток киевского режима. Дипломат также задался вопросом, интересуют ли подобные сюжеты Управление Верховного комиссара организации и саму ДиКарло.