Европейские страны всегда хотели ослабить Россию, но у них не было плана действий, они во всем полагались на США, заявил на YouTube экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

Соединенные Штаты, отметил он, имеют цель по завершению конфликта, но у них нет плана, как это сделать. Европа, наоборот, стремится продолжить конфликт, но плана тоже не имеет, говорит эксперт.

И США, и Европа считают, что удержание Вашингтона в конфликте станет решением для ослабления России, что является главной целью Европы, считает Бо.

Также он отметил, что внешняя политика России не ограничивается Украиной, так как Москва активно сотрудничает с разными странами. А США и Европа это упустили, так как были сконцентрированы на Украине.

Добиться ослабления РФ им не удалось и не удастся в будущем, ни экономически, ни военным путем, утверждает Бо. Теперь европейцы сходят с ума из-за того, что США пытаются уйти с Украины, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось о том, что НАТО использует Киев для сдерживания Москвы.