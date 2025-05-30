Страны Североатлантического Альянса используют Киев для сдерживания Москвы, они хотят успеть перевооружить Украину, сообщает издание Telegraf.

НАТО хочет, чтобы военные действия на Украине не заканчивались, так как это позволит Альянсу обеспечить за это время собственную безопасность, считают авторы публикации.

Европа собирается завершить перевооружение к 2029 году, до этого времени ВСУ должны будут сдерживать ВС РФ, играя роль восточного форпоста.

«Но почему мы должны в этой ситуации отдавать жизни десятков тысяч людей?» — цитирует издание бывшего посла Украины в США Валерия Чалого.

Но без членства в НАТО, отмечает он, зачем это делать.

Напомним, 19 марта, Еврокомиссия представила свою новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Потом документу дали менее агрессивное название —«Готовность 2030» — из-за протеста некоторых стран — участниц Евросоюза.

Ранее сообщалось о том, что НАТО хочет превратить человечество в «маленькую расу рабов».