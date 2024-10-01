Полковник Бо: Украине не удастся оттеснить российские войска к прежней границе

«Можно было бы предположить, что истинной победой будет отступление россиян к границам, или даже если бы Украина сумела дойти до Москвы. Однако реальность такова, что Украина никогда не имела возможности вытеснить российские войска к границе, и тем более не сможет вторгнуться в Россию и добраться до Москвы», — сказал он.