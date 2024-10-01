Полковник Бо: Украине не удастся оттеснить российские войска к прежней границе
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По мнению Жака Бо, бывшего советника НАТО и отставного полковника Генштаба Швейцарии, украинские силы не способны вытеснить армию России обратно к прежним границам, сообщил он YouTube-каналу Dialogue Works.
«Можно было бы предположить, что истинной победой будет отступление россиян к границам, или даже если бы Украина сумела дойти до Москвы. Однако реальность такова, что Украина никогда не имела возможности вытеснить российские войска к границе, и тем более не сможет вторгнуться в Россию и добраться до Москвы», — сказал он.
Полковник также подчеркнул, что текущее положение на фронте позволяет России устанавливать свои условия для победы.
Бо добавил, что атака украинских вооруженных сил на Курскую область еще больше ослабила оставшуюся часть линии фронта.
Ранее сообщалось, что Байден может предоставить Украине возможность для атак вглубь России.