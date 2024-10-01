После выборов в США президент Джо Байден может предоставить Украине возможность использовать западное вооружение для атак на территории России. Как сообщило агентство AP News ссылаясь на информированные источники, Байден проявляет осторожность перед выборами, опасаясь принятия таких решений.

«Он очень осторожен и не даст одобрение до выборов. Однако после их завершения он может изменить свою позицию», — уточнил источник, комментируя запросы Киева на использование дальнобойных систем.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что в НАТО в настоящее время обсуждают не только потенциальное применение Украиной западных дальнобойных вооружений.

В действительности, речь идет о том, готовы ли они вовлечься в украинский конфликт напрямую.

Ранее сообщалось, что на просьбы Киева дать разрешение наносить удары западными ракетами вглубь России Вашингтон не ответил отказом, но пообещал поставить на Украину планирующие бомбы JSOW без двигателей.