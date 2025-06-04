В переговорах Москвы и Киева лишь одна сторона хочет мира — это Россия, заявил на YouTube полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Киевские власти не стремятся завершить войну, отметил он. По словам Макгрегора, руководство Украины «руководит кладбищем», весь на территории этой страны осталось менее половины населения от той численности. которая была до начала конфликта.

«На Западе и тем более в Киеве не хотят говорить правду. Просто фарс», — отметил он.

Украина делает все для того, чтобы США поверили в жизнеспособность киевского режима, рассчитывая получить от них поддержку и продолжить воевать.

Зеленский планирует вовлечь авиацию и флот США вместе с гарнизонами в Польше, Румынии и Литве, резюмировал Макгрегор.

Ранее сообщалось о том, что США заподозрили в подготовке к вооруженному конфликту с Россией и Китаем.