США заподозрили в подготовке к вооруженному конфликту с Россией и Китаем

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил Инфо24, что активное пополнение военных арсеналов США свидетельствует о подготовке к возможному столкновению с крупными геополитическими противниками, такими как Россия и Китай.

По словам специалиста, Вашингтон не только восполняет запасы, истощенные поставками Украине, но и готовит оружие для союзников в Европе и АТР. Дандыкин не исключает, что Штаты опасаются столкновения с Китаем и Россией, а также Ираном и КНДР.

Также, по словам собеседника, Вашингтон планирует продолжить поставки вооружения Киеву.

«Конечно, они не будут передавать Украине современные образцы вооружения, за исключением ракет ATAСMS и ПТРК Javelin, а вот гаубицы 777, БМП M2 Bradley, бронемашины HMMWV и многое другое Вашингтон продолжит отправлять Киеву в прежних объемах», — резюмировал Дандыкин.

Отметим, что в это время западные СМИ сообщили о наращивании темпов продвижения российских войск в зоне СВО.

Ранее во Франции заявили об участии США в украинской атаке на аэродромы в России.