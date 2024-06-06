Президент России Владимир Путин по прямому каналу потребовал от главы Белого дома прекратить любые поставки вооружений в адрес ВСУ. Об этом сообщил полковник в отставке и бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор. Запись об этом он сделал в соцсети Х.

Американский эксперт сообщил, что Владимир Путин предпринял решительные шаги по прекращению украинского конфликта.

«Путин повышает ставки: он прямо говорит Байдену, чтобы тот прекратил давать Украине оружие», - указал он.

Ранее Путин сам заявил во время выступления на ПМЭФ о том, что он направил письмо Байдену, в котором потребовал прекратить поставки вооружений и боеприпасов. В таком случае весь конфликт завершится всего за 2-3 месяца.

Ранее глава российского государства озвучил срок, который может понадобится на избавление от Зеленского. По его мнению, на это может потребоваться год. Запад со временем постарается освободиться от бремени в лице украинского президента.