Российский президент не желает воевать ни с Западом, ни с НАТО. Он стремится всего лишь обеспечить безопасность русскоязычного населения.

Бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор заявил, что целью войны России и Украины стало желание Москвы сделать из украинской территории нейтральное государство.

«Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, потому что Россия не должна жить под угрозой», - указал он в своем интервью сетевому каналу Stephen Gardner.

Эксперт считает, что Владимир Путин не собирается нападать на Польшу. Ему достаточно получить ту территорию, которая исторически принадлежала РФ. К ней, например, относятся Одесса и Харьков, и их Путин обязательно возьмет под свой контроль.