Полковник Макгрегор: Россия, Индия и Китай задумали расшатать финансовую гегемонию США

Они в состоянии ввести новую валюту, которая заметно подорвет могущество доллара во всем мире.

Бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов дал интервью одному из интернет-ресурсов. Он указал, что эти три государства уже заручились поддержкой четырех десятков стран, которые одобряют их действия. Страны Азии, Африки и Латинской Америки считают, что РФ бросила вызов США, и сочувствуют ей.

«Разумеется, в центре всего этого, в основе — Индия, Китай и Россия», - подчеркнул Дуглас Макгрегор.

Его слова привели РИА Новости. Отставной военный добавил, что новую валюту можно будет обеспечить золотом, поскольку в распоряжении этих трех государств есть значительный золотой запас.