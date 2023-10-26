Полковник Макгрегор: в США началась подготовка к нападению на Иран

Крыло ястребов конгресса США, среди которых сенатор Линдси Грэм и его теперь уже бывший коллега Джозеф Либерман, активно подталкивают главу Белого дома Джо Байдена к нападению на Иран, предупредил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

При этом, как сообщал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор, у некоторых представителей американского политического истеблишмента одержимость идеей вожделенной войны с Ираном стоит на первом месте среди остальных ближневосточных аспектов внешней политики США.

«Эти люди неоднократно выражали такое желание в течение многих лет. Они просто думают, что теперь у них есть администрация, которой можно манипулировать, которую они могут подталкивать к действию. На самом деле им не нужно даже подталкивать, у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран», — заявил Макгрегор.

При этом, по мнению аналитика, в случае войны с Ираном, Вашингтон очень серьезно рискует столкнуться лбами с Москвой, для которой Тегеран- абсолютно стратегический партнер. И Россия обязательно заступится за персов.