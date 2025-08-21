Вопрос долгосрочной стабильности на Украине остается в центре геополитической дискуссии, особенно на фоне планов Европейского союза по отправке военного контингента после завершения боевых действий. Около десяти стран ЕС выразили готовность дислоцировать войска вдали от линии фронта для обучения и поддержки ВСУ, рассчитывая на разведданные и техническую помощь Вашингтона. Однако эти инициативы встречают резкую критику со стороны России. Об этом сообщает Инфо24.

Российские эксперты, такие как полковник в отставке Анатолий Матвийчук, рассматривают такие действия как попытку оккупации «братской Украины». Он напоминает о историческом опыте страны, которая в разное время находилась под контролем Польши, Австро-Венгрии, Германии и Румынии, что оставило глубокий след в памяти народа. По его мнению, большая часть украинцев будет против размещения иностранных войск, а Россия готова ответить на любую подобную попытку адекватными мерами.

Эксперт подчеркнул, что последствия ввода европейских сил могут быть серьезными. Россия предупредила, что будет рассматривать это как прямую угрозу и оставляет за собой право наносить удары по любым иностранным войскам на территории Украины. Кроме того, как отметил Сергей Лавров, Киев и его западные спонсоры не заинтересованы в устойчивом урегулировании, а скорее в сдерживании России.

В итоге, по словам Матвийчука, единственным гарантом безопасности для Украины может стать только победа России в СВО и постоянное присутствие российских войск на ее территории. Это позволит обеспечить демилитаризацию и денацификацию региона, а также предотвратить дальнейшие попытки внешнего вмешательства. Текущая ситуация показывает, что любые альтернативные сценарии, предлагаемые Западом, лишь усугубляют конфликт и отдаляют перспективу мира.

