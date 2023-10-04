Украинские ВС столкнутся с трудностями, когда наступит осенняя распутица, ведь погода усложнит им задачу при контрнаступлении. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Виктор Литовкин, его слова передает издание Ura.ru .

Литовкин объяснил, что западная бронетехника в распоряжении украинских ВС может увязнуть в грязи на фоне своего веса. Эксперт предсказал, что западные танки будут застревать, что сделает их легкой целью для российской артиллерии и снарядов. Он также отметил, что отечественная техника легче вражеской почти на два десятка тонн.

Литовкин также выразил мнение, что украинские ВС сейчас пытаются оправдаться за провал на поле боя и найти виноватых. В частности, они перекладывают ответственность за поражения на украинского президента Владимира Зеленского, Соединенные Штаты и погоду.