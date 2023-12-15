Полковник предрек Украине дефицит оружия в следующем году

В следующем году Украина начнет испытывать серьезный дефицит оружия на фоне сокращения объема европейской и американской помощи. Страны ЕС и Соединенные Штаты уже по большей части исчерпали запасы и не могут быстро нарастить производство. Соответствующее заявление сделал полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с изданием «Лента.ру» .

По словам эксперта, все ведет к тому, что в следующем году у Украины будет дефицит вооружения. Он подчеркнул, что Европа уже все оружие отдала украинским ВС, несмотря на то, что оно уже старое и советское. Более того, коллективный Запад все чаще говорит о желании скинуть Украину со своих плеч, указал Матвийчук.

Соединенные Штаты, по мнению военного, продолжит поддерживать Киев. Тем не менее их резервы уже тоже во многом исчерпали себя, заявил он. Эксперт указал на то, что США не смогут быстро наращивать производство в силу отличий своего ВПК.