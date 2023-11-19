Полковник Райснер считает, что танки Leopard оказались бесполезными для ВСУ

Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что переданные Украине танки Leopard оказались для ВСУ бесполезными. Таким мнение он поделился на европейском форуме AIES, который проходит в Вене. Его слова приводят РИА Новости.

«Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло. Почему? Потому что у украинцев отсутствовали нужные навыки и возможности», – сказал Райснер.

По словам австрийского полковника, такая ситуация была понятна с самого начала конфликта. Райснер заявил, что западные эксперты ошиблись, настаивая на том, что украинских военных необходимо обучать побеждать русских на энтузиазме.

По информации журнала Forbes, ВС РФ за последнее время уничтожили четверть танков Leopard 2, переданных Украине Германией. По данным Министерства обороны РФ, в июне-июле ВСУ потеряли 25 боевых машин Leopard. Подбитые и уничтоженные танки Минобороны РФ показывало в открытом доступе.

Танки Leopard 1 состояли на вооружении ВС ФРГ до 1980-х годов. Являлись основными боевыми машинами немецких военных. На смену первой версии пришли танки Leopard 2. К 2015 году всего было произведено более 3600 танков этого типа.