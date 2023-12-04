Полковник Райснер: Украина проиграет, если Запад не пойдет ва-банк

Полковник выразил опасение, что украинская сторона может оказаться проигравшей в конфликте, если Запад не даст Киеву всю необходимую поддержку. Он назвал данный конфликт «войной на истощение», в которой все зависит от ресурсов.

Он также указал на то, что в некоторых столицах Европы можно увидеть «похмелье». Полковник объяснил, что ранее считалось, что поставок для Украины было достаточно, но это оказалось не так. Райснер заявил о необходимости идти ва-банк.

Параллельно на Западе обнаруживают, что нужно лезть глубже в карманы, но никто не несет эту мысль своему населению, заявил офицер. Он заявил, что Европа не осознала серьезность данной ситуации, а у НАТО уже кончаются деньги.