Австрийский полковник Маркус Райснер в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten заявил, что желание президента Украины Владимира Зеленского заморозить конфликт по текущей линии фронта свидетельствует о его отчаянии и неспособности Вооруженных сил Украины продолжать боевые действия.

Зеленский накануне заявил о намерении остановить боевые действия по всей линии фронта на неопределенный срок.

Райснер отметил, что Зеленский рассматривает заморозку конфликта лишь как способ получить передышку перед возобновлением боевых действий.

«С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом», — сказал он.

Отвечая на вопрос ведущей о давлении на Украину, военный признал, что ситуация для Киева с начала конфликта была крайне сложной. ВСУ продолжают держаться только благодаря поддержке западных стран, однако эта помощь подходит к концу. По словам Райснера, украинский режим не способен самостоятельно выдержать продолжительную войну.

